شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: "بحوث المياه" قدم دراسة كاملة لتطوير بحيرة المنزلة وفق أحدث الأساليب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد غانم المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، دور وزارة الرى ضمان امداد بحيرة المنزلة بالمياه وأعمال التطهير أمام فتحات البحيرة نتيجة للروسوبيات، فعمليات تطوير البحيرات الشمالية تتم من خلال مجهود مشرف لعدد من الأجهزة المعنية فى الدولة، مؤكدا أن المركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى هو الذى قدم الدراسة الكاملة لتطوير بحيرة المنزلة بشكل منهجى وفق أحدث الأساليب.

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، خلال مداخلة هاتفيه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الجهود تتضافر مع القوات المسلحة لعمل كبارى تعلو مصارف البحيرة للمساعدة فى انسياب المياه فى تلك المصارف لإمداد بحيرة المنزلة بالمياه، والثروة السمكية.

وتابع المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن جودة المياه المتدفقة وأعمال التكريك المستمرة فى البحيرة التى كانت مليئة بالأعشاب وتطهيرها ساعد فى زيادة الثروة السمكية وإنتاج أسماك جودتها أفضل، مشيرا إلى أن عملية تطوير بواغيز البحيرات تعمل على تجديد المياه وتحسين جودة الأسماك والحياة البحرية بها.

وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الموارد المائية والرى، أن عمليات التكريك والتطهير التى جرت خلال الفترة الماضية بالبحيرات سمحت للثروة السمكية بالنمو، فتطهير المصارف تتم بشكل دورى، وكل أجهزة وزارة الرى فى حالة استنفار قصوى.