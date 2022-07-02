الخليج 365: خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تطهير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية لتعظيم إنتاج الثروة السمكية.. الحكومة تسابق الزمن للانتهاء من إنشاء 6 مجمعات صناعية جديدة.. خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة فى المحافظات.. 2556 وحدة صناعية كاملة التجهيز للمستثمرين

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