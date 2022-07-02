تجربة "إخلاء دون حريق" فى مجمع البضائع بمطار القاهرة الدولى.. صور

القاهرة - سامية سيد - قامت شركة مصر للطيران للشحن الجوى بتنفيذ تجربة طوارئ (إخلاء دون حريق) بمجمع البضائع بمطار القاهرة بمشاركة كافة الجهات الأمنية بمطار القاهرة وشركة ميناء القاهرة الجوى وتحت إشراف سلطة الطيران المدنى.

وأوضح الطيار جاسر حسين رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوى، أن عنصر السلامة يأتى على رأس قائمة أولويات الشركة سواء فيما يخص تأمين سلامة العنصر البشرى وكذلك سلامة طائرات الشحن وسلامة البضائع المنقولة أو المخزنة.

وأكد الطيار جاسر حسين، أن هذه التجارب تهدف للاطمئنان على سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ وتنفيذ الخطوات التى يتم التدريب عليها بالدقة والسرعة المطلوبة للحفاظ على سلامة الجميع فى حالات الطوارئ، وأثنى على التنسيق الذى تم بين مسئولى جمارك مجمع البضائع والأجهزة الأمنية المعاونة والعاملين ووكلاء الشحن والعملاء والذى كان له عظيم الأثر فى نجاح التجربة.