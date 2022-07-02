خالد عبدالغفار يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى التأهيل الطبى التخصصى

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القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال إنشاء وتطوير مستشفى التأهيل الطبي التخصصي، ليعمل تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم السبت، لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.

ورافق الوزير الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد الوزير للمتابعة والرقابة، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي رئيس الهيئة العامة للمعاهد المستشفيات التعليمية، والدكتور أحمد البرعي رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن مساحة المستشفى تبلغ 18 ألفا و900 متر مربع، ويتكون من مبنى رئيسي يضم 3 طوابق، تضم (قاعات تدريس، غرف إقامة مرضى، عمليات، غرف كشف، صالة تمارين، علاج بالكهرباء، علاج بالشمع، علاج بالإكسجين، استقبال ومنطقة انتظار)، وتصل تكلفة المشروع 333 مليونا و324 ألف جنيه.

وتابع أن الوزير اطلع على الرسومات الهندسية الخاصة للمركز الطبي، مؤكدا أنه سيكون صرحا طبيا متخصصا في إعادة التأهيل الطبي، علاوة على تقديم خدمة طبية متميزة في هذا المجال.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة يقوم بجولة تفقدية، اليوم السبت، بعدد من المحافظات، حيث بدأ زيارته بتفقد مستشفى السلام ومركز أورام السلام بمحافظة القاهرة، وتابع زيارته بتفقد مستشفيي "بلبيس المركزي"، ثم تفقد عددا من المنشآت الطبية بمحافظة الإسماعيلية.