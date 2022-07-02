محافظ القاهرة يسلم 24 عقد حق انتفاع لحرفيى الفواخير بعد تقنين أوضاعهم

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل تسليم 24 عقد حق انتفاع لحرفيى الفواخير بعد تقنين أوضاعهم .

وأكد محافظ القاهرة، أن أعمال تطوير منطقة الفواخير وتقنين أوضاع العاملين بها يأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصناعة الفخار لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر، وفى إطار دعم وتشجيع الدولة لأصحاب الحرف اليدوية كأحد أساسيات التعبير عن الهوية الوطنية.

وأكد محافظ القاهرة، أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقرية التي تضم 152 فاخورة على مساحة 13 فدانا، خاصة وأن حرفة صناعة الفخار من أقدم الحرف على مستوى العالم، وكانت من المهن التى عمل بها المصريون القدماء.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال التطوير التى جرت بالقرية شملت إستكمال توصيل جميع المرافق «مياه - غاز – كهرباء - صرف» إلى جانب الاستمرار فى تركيب أفران الغاز صديقة البيئة والبديلة عن الأفران البدائية وتركيب الولاعات الذاتية لباقى الوحدات بقرية الفواخير، وإجراءات التشغيل الفعلى لباقى الأفران ومتابعة أعمال الإنارة والنظافة وغيرها، كما تم رفع كفاءة المبانى وتركيب لاند سكيب زراعى إلى جانب تركيب أرفف جانبية على حوائط كل فاخورة لعرض المنتجات عليها بشكل جمالى، بالإضافة إلى طلاء واجهات الفواخير، وتقنين أوضاع العاملين بها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الدولة تسعى لوضع قرية الفخار على خريطة المزارات السياحية وبرامج تنشيط بيع منتجات الفخار على المستوى المحلى والعالمى، خاصة وأن قرية الفواخير تضم عددا من الحرفيين المبدعين الواجب الحفاظ عليهم ونقل حرفتهم للأجيال القادمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هناك معرضا دائما بالقرية لعرض منتجات حرفييها وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة، وتجرى دراسة عمل منافذ بيع على الأسوار الخارجية، كما يجرى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم للانتهاء من إجراءات إنشاء المدرسة الحرفية بالقرية.

وكان المصريون من أوائل الشعوب التي اهتمت بصناعة الفخار منذ عصور ما قبل التاريخ، ووصلوا فيه إلى درجة كبيرة من الإتقان، واستخدم قدماء المصريين الأوانى الفخارية لحفظ المأكولات والمشروبات وتخزين الحبوب والغلال، وصنعوا منها مزهريات وأوان وأكواب وقدور وصوامع ونوافير ومجسمات طيور وحيوانات وشمعدانات وأباريق أدوات الطهى المختلفة .

شهد الحفل المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ، واللواء علاء رشاد السكرتير العام ، واللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، ومحمد السيد ليلة رئيس حى مصر القديمة وعدد من قيادات المحافظة .