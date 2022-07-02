شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم دورة تدريبية مع الجانب الأمريكى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإرتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نظمت القوات المسلحة بمعهد المهندسين العسكريين دورة تدريبية مشتركة مع الجانب الأمريكى فى مجال التعامل مع العبوات الناسفة المرتجلة بمشاركة عناصر من القوات الخاصة البحرية والصاعقة والمظلات وعناصر من المهندسين العسكريين لكلا الجانبين .

تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الأنشطة النظرية والعملية لأحدث أساليب التعامل مع العبوات الناسفة والتدريب على طرق مكافحتها بإستخدام أحدث أجهزة ووسائل البحث والتفتيش للطرق والمنشآت، وكذا التدريب على الإسعافات الأولية لمصابى العبوات الناسفة والإخلاء الطبى الجوى .

واختتمت الدورة بتنفيذ إستعراض لما تم من أنشطة خلال فترة التدريب، والذى عكس مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة فى التدريب من مستوى راقى يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

تأتى الدورة فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون الإستراتيجى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية فى العديد من المجالات العسكرية .