شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تنظم زيارة ميدانية لوفد تنزانى لعدد من محطات تحلية ومعالجة المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بمختلف المجالات، نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لوفد من دولة تنزانيا إلى محطة تحلية مياه البحر بمدينة الجلالة، ومحطة معالجة مياه مصرف المحسمة، ومحطة معالجة مياه مصرف الحمام بمشروع الدلتا الجديدة .

وإستمع أعضاء الوفد لشرح مفصل عن آلية العمل بالمحطات لمختلف مراحل عملية التحلية والمعالجة للمياه، والتى تتم وفقاً لأحدث الأساليب المتطورة فى ذلك المجال، كما تفقد الوفد عدد من أنظمة التشغيل والمراقبة والتحكم وعدد من المرافق بمحطات التحلية والمعالجة للمياه .

وأعرب أعضاء الوفد عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة لتنظيم تلك الزيارة مما أتاح الفرصة للإطلاع على أحدث أنظمة التشغيل، والتحكم بمحطات تحلية ومعالجة المياه، بما يسهم فى تعظيم الإستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة، كما أشادوا بما لمسوه من مستوى راقى فى إتباع أحدث النظم والأساليب ذات مواصفات الجودة العالمية فى ذلك التخصص مما يظهر حجم الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية .