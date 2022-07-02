شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توجيهات الرئيس بتوفير مخزون السلع مكنت الدولة من تجاوز أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدراسة العملية هى من تؤهل الطالب للاندماج بسوق العمل، مشيرًا إلى أن وضع الدراسات هى الأساس الكامل لوضع الخطط، كما حدث فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكوين مخزون استراتيجى من السلع والذى مكن الدولة من تجاوز أزمة كورونا وإنشاء الصوامع وكذلك المناطق اللوجستية وحياة كريمة ومشروع جمعيتى والكثير من المشروعات الأخرى.

جاء ذلك خلال تكريمه المدربين من قطاعات الوزارة المختلفة والمدربين من الجهات التابعة للوزارة والطلاب الذين تم تدريبهم بالوزارة والجهات التابعة لها من كلية التجارة جامعة القاهرة طبقًا للبروتوكول الموقع بين الوزارة و قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التجارة جامعة ‏القاهرة.

وأضاف الوزير أن العلم هو أساس تقدم الأمم وأن المعلومات النظرية بالجامعات مهمة وأساسية ‏لكنها يجب أن تطبق على الواقع الفعلى أيضا، وأن الوزارة دعمت التدريب العملى لطلبة كلية التجارة ‏جامعة القاهرة لتعريفهم بما تم من إنجازه وما يتم فى كل قطاعات الوزارة من ‏خلال عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة ‏سواء بالشركة القابضة للصناعات الغذائية او بالشركة القابضة للصوامع والتخزين أو مصلحة دمغ ‏المصوغات والموازين او جهاز تنمية التجارة الداخلية وقطاع التخطيط ‏بالوزارة وجهاز حماية المستهلك وكذلك هيئة السلع التموينية لإكساب الطلاب خبرات متعددة ‏وتعريفهم بالمشروعات التى تمت على الأرض وما يتم تنفيذه الآن.‏

من جهته أكد العميد خالد شرف مساعد وزير التموين للتخطيط ‏والشؤن المالية والإدارية ان البروتوكول الموقع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة القاهرة قد تم ‏توقيعه عام 2018 و تم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب بالجامعة عام ‏‏2018 ومجموعتين فى أغسطس وسبتمبر عام 2019، و تدريب طلاب ‏الفرقة الرابعة للعام الجامعى 2018-2019 بالبرنامج المشترك مع جامعة ‏ولاية ‏جورجيا بكلية التجارة جامعة القاهرة، وايضا تدريب مجموعتين من طلاب ‏كليه الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2017 و يتم اتاحة الفرصة ‏لتدريب عدد 200 طالب مقسمين على مجموعتين مجموعة فى شهر ‏اغسطس مجموعه فى شهر سبتمبر هذا العام.‏

من جانبه أكد الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة جامعة القاهرة أن البرنامج الذى وضع لتدريب طلاب الكلية ساهم فى بناء خبرات عملية لهم وساعدهم فى تأهيلهم لسوق العمل عقب التخرج وأشار إلى أن الدعم الذى قدمه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية لتدريب طلاب الكلية ساعد الطلاب على التعرف على كل قطاعات الوزارة وطريقة عملها والمشروعات التى نفذت بها والمزمع إنشاؤها طبقا للخطط والدراسات الموضوعة.