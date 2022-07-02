شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مواقف سرفيس وساحات انتظار أسفل محور الفريق كمال عامر "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن محور الفريق عامر أحد مشروعات الطرق القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة التي ستساهم في حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية حيث يُعد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، فضلًا عن دوره في ربط مدينة الجيزة مع محافظة القاهرة، من خلال عدد من المداخل وهو ما سيسهم بشكل كبير تقليص زمن الرحلات.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته الميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المواقف الحضارية وساحات الانتظار والمواقع الكائنة أسفل محور الفريق كمال عامر بنطاق حي العمرانية، بدءا من منطقة نصر الدين وحتي الطريق الدائري لاستغلالها بشكل أمثل في ضوء سعي المحافظة نحو القضاء علي مشكلة الانتظار العشوائي للمركبات والكثافات المرورية التي تشهدها المنطقة .

وشدد اللواء أحمد راشد علي تكثيف الحملات علي سيارات السرفيس غير الملتزمة بالانتظار داخل المواقف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، بالإضافة إلي توفير الإنارة الكافية وتنفيذ بوابات دخول وخروج بالمواقف لتحقيق الانضباط وإحكام السيطرة داخلها.

مشيراً إلي أن المنطقة ستشهد نقلة حضارية من خلال إعادة تخطيطها مروريآ وتحديد أماكن الدورانات لمنع السير عكس الاتجاه وتوفير ساحات انتظار المركبات لخدمة قاطني المنطقة .

عاين محافظ الجيزة البارتشن والمحال الحضارية والمطاعم الجديدة بالممشي أسفل المحور، مشيراً إلى أنها تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتضيف للشكل الحضاري والجمالي للطريق وتدعم الخدمات المقدمة للمواطنين .

وجه المحافظ بضرورة تخصيص مواقع أسفل الكباري والمحاور لإقامة أكشاك حضارية لذوي الهمم وذلك في إطار الاهتمام الذي تولية الدولة بتقديم كافة أوجه الدعم لهم .

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة وجهاز تعمير القاهرة الكبري بوزارة الأسكان في تنفيذ عدد من المحاور المرورية بما تعود بالنفع علي المواطنين .

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته علي الاطلاع علي آراء المواطنين مستخدمي ساحات الأنتظار الجديد أسفل المحور وعن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة والذين أشادوا بجهود الدولة المبذولة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة، محمد نور السكرتير المساعد وتيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الإسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وسمير عويضة رئيس حي العمرانية وطه عبد الصادق رئيس حي جنوب الجيزة .