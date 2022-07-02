شكرا لقرائتكم خبر عن ختام منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاتحاد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت بالقاهرة أعمال منتدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (MSmEs forum) الذى نظمه الاتحاد الأفريقي تحت رعاية مفوض التجارة والصناعة والتنمية بالاتحاد الأفريقي، السفير ألبرت موتشانجا، والسفير غاندان جانكى رئيس منظمة كل أفريقيا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بحضور ممثلي تلك المؤسسات من مختلف الدول الأفريقية. وقال السفير جانكى إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم محركات هامة للغاية في النمو الاقتصادى والتنمية وخلق فرص العمل في الاقتصاديات الأفريقية.

وكشف المنتدى عن استراتيجية عمل الاتحاد الأفريقي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب المصادقة على استراتيجية الإدماج المالى والاقتصادي للمرأة والشباب.

كما عقدت دورة تدريبية وورش عمل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفى الختام تم تكريم رواد المرأة الأفريقية ومنهم الدكتورة أماني الشريف، عميد كلية الصيدلة جامعة الأزهر، عن حصولها على جائزة "المرأة الأكثر إنجازا في التعليم بأفريقيا"، والدكتورة سيبال أبو دنيا المصرية التي تعمل في مدرسة لندن العليا للاقتصاد والعلوم السياسية كأول دراسة تناقش التحديات الاقتصادية فى العلاقات الدولية. كما تكريم الزميل الدكتور محمد ثروت الباحث في دراسات التسامح والحوار.

وقال منسق المنتدى حسين حسن إن المنتدى شارك فيه كلا من الوزير المفوض المصرى فاضل يعقوب بالبعثة الدائمة لدى الاتحاد الأفريقي ومن الجزائر أمين بوطالبى رئيس المركز العربى الأفريقي للاستثمار، ومن ساحل العاج ديدار أكوتى ومن غانا ويليام مانو ، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الأفريقية.