شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترسم 9 كهنة للقاهرة وإفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ورسم قداسته خلاله 9 من الشمامسة بدرجة القسيسية للخدمة بعدد من الكنائس والقطاعات الرعوية بالقاهرة وإفريقيا.

وشارك فى الرسامة عدد من أحبار الكنيسة.

ورسم قداسته 7 من الكهنة الجدد للخدمة بكنائس القاهرة والقاهرة الجديدة في مناطق مدينة الأمل وعين شمس ومنشية ناصر والعبور الجديدة، واثنين للخدمة في إفريقيا في البلاد المتحدثة بالفرنسية ودولة الجابون ودولة زيمبابوي.