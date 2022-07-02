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الكنيسة ترسم 9 كهنة للقاهرة وإفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - صلى قداسة البابا تواضروس الثاني القداس الإلهي، صباح اليوم، بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون ورسم قداسته خلاله 9 من الشمامسة بدرجة القسيسية للخدمة بعدد من الكنائس والقطاعات الرعوية بالقاهرة وإفريقيا. 

 

وشارك فى الرسامة عدد من أحبار الكنيسة.

 

ورسم قداسته 7 من الكهنة الجدد للخدمة بكنائس القاهرة والقاهرة الجديدة في مناطق مدينة الأمل وعين شمس ومنشية ناصر والعبور الجديدة، واثنين للخدمة في إفريقيا في البلاد المتحدثة بالفرنسية ودولة الجابون ودولة زيمبابوي.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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