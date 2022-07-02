شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تشكر مصر على جهود إنجاح اجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، خطاب شكر من نظيره البحريني أيمن بن توفيق المؤيد.

ووجه وزير الشباب والرياضة البحريني في خطابه، الشكر والتقدير والامتنان لنظيره المصري الدكتور أشرف صبحي، لما لمسه من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال أثناء أعمال الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وأثني وزير الشباب والرياضة البحريني على المجهودات التي بذلت خلال اجتماعات الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب التي عُقدت برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومشاركة وزراء الشباب والرياضة العرب ومن يمثلونهم، لافتًا إلي النجاح الباهر للاجتماعات إنما تدل على النظرة الاستثنائية للقيادة السياسية المصرية في احتضان مختلف الأحداث والفعاليات الدولية.

من جانبه، قدم وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي، الشكر والامتنان لوزراء الشباب والرياضة بالدول العربية علي الجهود المتميزة التي يبذلونها لخدمة الشباب بأوطاننا العربية، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك والتضامن العربي باعتباره الركيزة الأساسية لمواجهة مختلف التحديات التى تفرضها الظروف الدولية والإقليمية.

وكان صبحي، قد تسلم رئاسة الدورة 45 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، من نايف البكري وزير الشباب والرياضة بجمهورية اليمن الشقيقة رئيس الدورة السابقة رقم 44.