معهد الإرشاد الزراعى ينفذ 20 ندوة إرشادية فى 13 محافظة

القاهرة - سامية سيد - نفذ معهد بحوث الارشاد الزراعي والتنمية الريفية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، 20 ندوة إرشادية متنوعة فى الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية ومديريات الزراعة، فى 13 محافظة على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 26 إلى 29 يونيو .

وقال الدكتور ياسر حيمرى وكيل المعهد، إن ذلك يأتى استمرارا للأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة للمعهد وبالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة، فى ضوء توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وتحت رعاية الدكتور عادل عبد العظيم نائب رئيس المركز لشؤون الإرشاد والتدريب والدكتور محمود حسن مدير المعهد، بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل فى القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

وأوضح حيمري، أنه قد شارك فى الندوات عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين من محافظات : كفر الشيخ، والاسكندرية، والشرقية، و الدقهلية، و الإسماعيلية، و سوهاج، والمنيا، و بنى سويف، و الجيزة، والقليوبية، و دمياط، و البحيرة، والفيوم.

وأضاف، أن الندوات شملت مجالات: التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى والأمن الغذائى المصرى وسبل التكيف مع آثارها السلبية، فضلا عن الزراعة الذكية، كذلك الممارسات الزراعية الجيدة للنهوض بمحصول الأرز، ومحاصيل الحبوب، كذلك مكافحة دودة الحشد الخريفية، اضافة الى مجال ريادة الأعمال والمشروعات الزراعية الصغيرة والمتناهية الصغر لتحسين جودة الحياة فى المناطق الريفية.

كما شملت الندوات ايضا تربية ورعاية الأرانب كأحد المشروعات الصغيرة للشباب الريفى، والنهوض بمحصول القطن، كذلك زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والنباتات الطبية والعطرية، كذلك التكثيف المحصولى لبنجر السكر والفول البلدى.

كما تم ايضا عقد ندوة حول استخدام الواتس آب كطريقة لنشر الأفكار الزراعية المستحدثة، وندوة فى مجال المحافظة على صحة الأسرة الريفية، والقيمة الصحية والغذائية لنبات الكينوا وطرق دمجه فى الغذاء، فضلا عن الزراعة التعاقدية، كذلك ندوة حول التوعية بالاستخدام غير الآمن للمواد البلاستيكية، وأمراض الدواجن الأكثر شيوعا فى المزارع.