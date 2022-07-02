شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في محطات الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء لمدة 6 ساعات غدا الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة، أن محطة هشام بركات ستكون المحطة النهائية أثناء ذلك الإغلاق المؤقت، وسوف يُستأنف العمل بالمحطات المغلقة في الساعة 11 صباح نفس اليوم.

واعتذرت الشركة عن حدوث أي إزعاج.