شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خدمات لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد العاشر من سلسلة دليل الخدمات التي تقدمها الإدارات التابعة للوزارة، للمزارع والمربي والمواطن، حيث يستعرض هذا العدد الجزء الثاني من الخدمات التي تقدمها لجنة مبيدات الآفات الزراعية- التابعة للوزارة والإجراءات الواجب اتباعها للحصول على هذه الخدمات.

ويأتي هذا الإصدار بهدف التيسير على المواطنين، وتعريفهم بالإجراءات الواجب اتباعها للحصول على الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة.

واستعرض الإصدار خدمات الحصول على الموافقة الاستيرادية لأحد المبيدات المسجلة فى مصر، و الموافقات الاستيرادية لخامات اولية لتصنيع أحد المبيدات المسجلة فى مصر، والموافقة الاستيرادية لمواد مساعدة لتجهيز أحد المبيدات المسجلة فى جمهورية مصر العربية.

وفيما يتعلق بالموافقة الاستيرادية لأحد المبيدات المسجلة فى مصر، يتطلب الحصول على هذه الخدمة التقدم بطلب الى لجنه مبيدات الآفات الزراعية بطلب مرفقاً به كافة البيانات عن رسالة المبيد المطلوب استيراده.

وتمثلت المستندات المطلوبة للحصول على هذه الخدمة في التالي:

1- صورة الفاتورة من الشركة الأجنبية الموردة وتشمل البيانات الآتية:

2- رقم وتاريخ الفاتورة

3- الاسم التجاري للمبيد وصورته وتركيز المادة الفعالة

4- الاسم الشائع

5- الكمية المطلوب استيرادها

6- السعر

7- سعة العبوة

8- الشركة المنتجة

9- بلد المنشأ وبلد الشحن وميناء الوصول

10- صورة شهادة تسجيل المبيد فى مصر

11- صورة البطاقة الاستدلالية

12- صورة إخطار التوصية

13- صورة من ترخيص الإفراج الجمركي عن الرسالة السابقة لنفس المبيد إذا لم تكن أول مرة.

14- صورة ترخيص الاتجار في المبيدات وكذلك صورة ترخيص المصنع فى حالة إعادة التعبئة أو التجهيز.

15- موافقة الشركة المحلية صاحبة امتياز تسجيل المبيد فى مصر للشركة المستوردة على الكمية المطلوب استيرادها.

16- موافقة الشركة الأجنبية على إعادة التعبئة وضمان جودة المبيد بعد إعادة التعبئة وذلك فى حالة إعادة تعبئة الرسالة فى عبوات صغيرة بعد استيرادها.

17- موافقة الشركة المحلية التى تقوم بتجهيز أو بإعاده تعبئة المبيد فى عبوات صغيرة إذا لم تكن هى المستورد.

18- حركة سير المبيد للرسالة السابقة لنفس المبيد.

19- وفى حالة استيراد مبيد خام تقدم الشركة صور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات للرسالة السابقة بعد تجهيزها.

صورة من أمر التوريد بعد الإطلاع على الأصل فى حالة استيراد مبيدات لحساب وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.

وبالنسبة للحصول على الموافقات الاستيرادية لخامات اولية لتصنيع احد المبيدات المسجله فى مصر، يتطلب التقدم بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مرفقا به المستندات التالية:

1- صورة الفاتورة من الشركة الموردة.

2- صورة شهادة تسجيل المبيد الخام ( سارية ) .

3- صورة شهادة تسجيل المبيد المستحضر ( سارية ) .

4- صورة البطاقة الاستدلالية للمستحضر ( سارية ) .

5- صورة ترخيص المصنع ( سارية ).

6- صورة ترخيص الإتجار فى مبيدات الافات الزراعية ( سارية ).

7- صورة ترخيص آخر إفراج جمركى لنفس الخام.

8- صورة شهادات التحليل الصادره من المعمل المركزى للمبيدات للمستحضر الذى تم تجهيزه من المبيد الخام لأخر رسالة سابقة.

9- موافقة الشركة المنتجة للخام للشركة المحلية بتجهيز المستحضر.

وفيما يتعلق بالموافقة الاستيرادية لمواد مساعدة لتجهيز أحد المبيدات المسجلة فى جمهورية مصر العربية، يتم التقدم بطلب الى لجنه مبيدات الافات الزراعية، مرفقا بهالمستندات التالية :

1- صورة الفاتورة من الشركة الموردة

2- صورة البطاقة الاستدلالية للمستحضر الذى تدخل المادة المساعدة فى تجهيزة

3- صورة شهادة التسجيل للخام والمستحضر

4- صورة ترخيص الإتجار فى مبيدات الافات الزراعية

5- صورة ترخيص المصنع

وأشار إلى أنه للمزيد من المعلومات والتواصل مع اللجنة، يتم عبر الموقع الإلكتروني:www.apc.gov.eg

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، يصدر حاليا اصدارات متنوعة: "الزراعة في اسبوع"، والذي يلقى الضوء على انشطة الوزارة وهيئاتها الجمعة من كل اسبوع، و "الزراعة في كل مصر"، والذي يلقي الضوء على انشطة مديريات الزراعة بالمحافظات المختلفة، الثلاثاء من كل اسبوع، واصداره الثالث دليل خدمات وزارة الزراعة، فضلا عن الاصدار الرابع "أرقام في الزراعة" والذي يبرز أهم الارقام المتعلقة بالقطاع الزراعي، والانجازات التي تحققت فيه، وذلك في اطار الخدمات الاعلامية التي يقدمها المركز، بالوسائل التكنولوجية المتعددة والمتنوعة.