شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 809 آلاف جنيه مستحقات مصريين بالرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية في العاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، فى الحصول على مستحقات مواطنات مصريات، بلغت 161 ألفا و635 ريالا سعوديا، أي ما يعادل 809 آلاف و675 جنيها تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير تلقي تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس المكتب العمالي بالرياض يفيد اشترك الملحق العمالي كريم أبو السعود في مأمورية القنصلية المتجهة إلى المنطقة الشرقية (الدمام) لتسهيل التواصل مع أبناء الجالية في المنطقة، ومنح تأشيرات، وموافقات تجديد الإجازات والإفادات ،واعتماد العقود ، فضلا عن سماع مشاكل العمال والعمل على حلها ، والقيام بزيارات ميدانية إلى الجهات القيادية بالمحافظة، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولًا بأول.

وأشار المتحدث الرسمي، إلي أن الملحق العمالي كريم أبو السعود تابع في تقريره للوزير إلي أن نتائج الزيارة شملت الموافقة على 75 أفاده وإجازة، وتقديم 150 استشارة عمالية للمواطنين، واستخرج تأشيرة خروج نهائي لمواطن، وبحث عدد من شكاوى وتوجيه عدد من المواطنين لتحريك دعوى. كما تم زيارة كل من مأمور قسم شرطة الخبر، والمشرف العام على مدرسة شرق التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، حيث هدفت زيارة مأمور القسم الطلب بتمكين المواطنين المصريين من تحرير محاضر ضد مستشفى

محمد فخرى، والدكتور أحمد ناصر عبدالمحسن القرزعي الطبية للمماطلة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وكان الهدف من زيارة الدكتورة سمر باريان المشرف العام على مدرسة شرق لتعليم قيادة السيارات التابعة لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل توجيه الشكر لها فيما قامت به من إجراءات لحصول مواطنات مصريات على مستحقاتهم المالية، مع السماح لهم بنقل الكفالة، حيث بلغت إجمالي المستحقات 161 ألفاً و935 ريالا سعودياً أي ما يعادل 809 آلاف و675 جنيها مصريا تقريبا.