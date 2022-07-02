شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يعلن فتح المجازر والكشف على الذبائح مجانا للمواطنين طوال العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، وذلك للوقوف على الاستعدادت النهائية لكافة المديريات الخدمية والأحياء والمراكز لاستقبال عيد الأضحى المبارك إلى جانب استعراض الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تقديمها على أكمل وجه.

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الأحياء والمراكز برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتأكيد على تواجد كامل للقوة البشرية وإلغاء الأجازات للعاملين بأجهزة المرافق والعمل الميدانى، لضمان عدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين والتعامل السريع مع أى أحداث طارئة .

ووجه المحافظ مديرية الشئون الصحية بضرورة تواجد الأطقم الطبية والتمريض طوال أيام العيد بالمستشفيات والوحدات الصحية، لموجهة أى أحداث طارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

كما كلف المحافظ بإجراء متابعات ميدانية على مدار 24 ساعه خلال إجازة عيد الأضحى لرصد أى حالات بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية والتعامل الفورى معها وإتخاذ الإجراءات القانونية .

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطب البيطرى بالتأكد من جاهزية كافة المجازر لفتحها بالمجان خلال عيد الأضحى لتلاشي الذبح بالشوارع حفاظاً على البيئة إلى جانب تواجد الأطباء البيطريين بتلك المجازر للكشف على الذبائح لضمان سلامة لحومها، والتنسيق مع مباحث ومديرية التموين والأحياء والمراكز لتمشيط الأسواق من السلع الفاسدة.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الجيزة حرص الدولة على دعم شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظة بما يحقق السيولة بكافة المحاور الرئيسية والعرضية لإستيعاب حجم الحركة وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يوليه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية خاصة من حيث الدراسة والتنفيذ، مشيراً إلى أن المرحلة الماضية شهدت فتح محاور مرورية جديدة تضاف لشبكة الطرق بالمحافظة علي راسها محور محمد أنور السادات الي جانب الانتهاء من رصف وتطوير ورفع كفاءة 475 شارعا رئيسياً وفرعيا بتكلفه اكثر من 1.8 مليار جنية بما يعكس حجم الطفرة التنموية التي تحققت علي أرض الجيزة.

وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن محافظة الجيزة أنجزت الخطة الاستثمارية للعام المالي الماضي بنسبه 100% حيث يعد النجاح الذى تحقق فى إنجاز خطة 2021/ 2022 انطلاقة لاستكمال منظومة النجاح بالخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2022/ 2023 والتى تم طرح مشروعاتها مع بداية الشهر الجاري لسرعة الانتهاء منها قبل المواعيد المحددة لها لتحقيق الاستفادة للمواطنين، مشدداً على الجهاز التنفيذى بعدم التعامل مع الشركات التى تم رصد ملاحظات فى تنفيذ الأعمال المسندة إليهم أو غير الجادة فى مواعيد التسليم .

وكلف المحافظ بالتنسيق الجيد مع أجهزة المرافق لسرعة الانتهاء من أى أعمال إحلال وتجديد وتغير وصيانة للشبكات والخطوط والكابلات الخاصه بهم بالشوارع المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية مؤكداً أنه من غير المسموح تنفيذ أى أعمال بالشوارع بعد رصفها حفاظاً على المال العام والإستثمارات التى تم ضخها بالمشروع .