شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 73 شاباً وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية بمطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح بتعيين 73 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم شابان " قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين وصل عددهم 522 طالب عمل .

وأوضح عاطف حسن درويش مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن إنجازات شهر مايو الماضي- أن المديرية قامت فى مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 94 منشأة، والقيام بـ10 حملات تفتيشية، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية، فضلاً عن عقد 4 ندوات توعوية، ومنح 14 رخصة .

وأشار مدير المديرية، إلى أن المديرية قامت باستخراج 126 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.