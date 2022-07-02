شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في محطات الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء لمدة 6 ساعات غدا الأحد.

أعلنت الشركة المسئولة عن تشغيل وإدارة الخط الثالث لمترو الانفاق عن تعطيل الخدمة مؤقتاً في محطات الهايكستب، عدلي منصور، عمر بن الخطاب، وقباء لمدة 6 ساعات غدا الأحد الموافق 3 يوليو 2022 بداية من الساعة 5 صباحاً نظراً لأعمال الصيانة. تعرض حائزو الذهب في مصر والبورصة العالمية لخسائر ضخمة خلال شهري مايو ويونيو 2022، وذلك بسبب الهبوط الكبير في الأسعار العالمية للذهب، وكذلك أسعار الذهب في مصر والتي سجلت تراجعات تجاوز 260 جنيها للجرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب أمس إلى مستويات 980 جنيها للجرام مقابل 1250 جنيها للجرام في الأسبوع الأول من مايو 2022. عيار 21 بـ980 جنيها.. خسائر ضخمة لحائزى الذهب خلال شهرين بسبب هبوط الأسعار

غلق 4 محطات بالخط الثالث للمترو لمدة 6 ساعات غداالأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة على كافة الأنحاء بسبب منخفض الهند الموسمى

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع في نسب الرطوبة تدريجيا نظراً لإمتداد منخفض الهند الموسمى على معظم الأنحاء، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية.

تصدت الحكومة، لعدد من الشائعات والأكاذيب، خلال الأيام القليلة الماضية، وكان أبرزها شائعة منع دخول الأطفال منطقة الأهرامات، وكذلك تداول منشورات جديدة تزعم محاولة خطف فتيات عن طريق ما يسمى التخدير بشكة الدبوس. تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022، موضحة أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية: تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة. طقس حار اليوم على القاهرة شديد الحرارة جنوبا.. والعظمى بالعاصمة 35 درجة التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا

#خليك_واعى.. أبرز 3 شائعات واجهتها الحكومة خلال 3 أيام (إنفوجراف)

التعليم تتيح رابط تنسيق للثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، تسجيل التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا، من خلال الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنا https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية). التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة وإعلانها إلكترونيا عبر هذا الرابط كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عن أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تم الانتهاء من تجميعها ورصد الدرجات وتحديد الاوائل فى كل شعبة، متابعة: أصبحت جاهزة للاعتماد والإعلان ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

القاهرة والجيزة 5:26.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية

يدخل فريق الأهلى، فى التاسعة مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يواجه بتروجت باستاد القاهرة الدولى فى نصف نهائي بطولة كأس مصر، ويسعى المارد الأحمر لتخطى عقبة الفريق البترولى من أجل حصد تذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس مصر وملاقاة الزمالك يوم 21 يوليو الجارى.

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة جديدة بشأن راتب النجم المصرى محمد صلاح بعد تجديد عقده مع ليفربول رسمياً، مؤكدة أن راتبه الجديد يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني فى الأسبوع، وهو أعلى راتب فى الدوري الإنجليزي الممتاز والرابع بين لاعبى كرة القدم فى العالم.

التشكيل المتوقع للأهلى أمام بتروجت.. أفشة وشريف وحسام حسن فى الهجومديلى ميل: محمد صلاح الأعلى أجرا بالدوري الإنجليزي بـ400 ألف إسترلينى أسبوعيا