شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع مساعدات على المفرج عنهم بمناسبة عيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت وزارة الداخلية متمثلة فى إدارة الرعاية اللاحقة بقطاع الحماية المجتمعية، بالتنسيق مع عدد من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، احتفالية بمركز إصلاح وتأهيل الاستقبال طره بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1443هــ .

كما تم خلالها توزيع بعض المساعدات العينية من (مواد غذائية – ملابس ) لعدد من الحالات المُفرج عنهم وأسر النزلاء.

يأتي ذلك تأكيداً على أن السياسة العقابية الحديثة ترتكز على الإلتزام بكافة الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية ، الصحية ، الاجتماعية ، التعليمية ، الدينية، الرياضية ، الثقافية ، الترفيهية) خلال فترة إيداعه تمهيداً لإعادة دمجه فى المجتمع بصورة إيجابية.