شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الأضاحى فى سوق منوف أكبر أسواق المنوفية.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا من داخل سوق مدينة منوف للمواشى بمحافظة المنوفية، أكبر سوق فى محافظة المنوفية، وذلك قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك.

ويقول محمد زايد أحد تجار فى سوق منوف والمقيم بقرية دبركى التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن أسعار الأضاحى اليوم ثابتة منذ فترة كبيرة .

ويضيف زايد، أن أسعار العجول الكبيرة تبدأ من 35 ألف جنيه حتى أربعين ألف جنيه، بالإضافة إلى أن أسعار القائم يبدأ من 73 جنيها حتى 75 جنيها .

ويضيف حسن زمزم تاجر ومقيم بقرية زاوية رزين التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، أن الأسعار اليوم فى متناول المضحين، حيث يبدأ سعر الأضاحى بالكيلو من 72 جنيها حتى 75 جنيها.

وأكد زمزم على تواجد أعداد كبير من الأضاحى داخل سوق منوف بمحافظة المنوفية، بالإضافة إلى بيع عدد كبير من الأضاحى اليوم نظرا لأن السوق يعد الأخير قبل أيام من عيد الأضحى .