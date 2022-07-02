شكرا لقرائتكم خبر عن #خليك_واعى.. أبرز 3 شائعات واجهتها الحكومة خلال 3 أيام (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدت الحكومة، لعدد من الشائعات والأكاذيب، خلال الأيام القليلة الماضية، وكان أبرزها شائعة منع دخول الأطفال منطقة الأهرامات، وكذلك تداول منشورات جديدة تزعم محاولة خطف فتيات عن طريق ما يسمى التخدير بشكة الدبوس.



الإنفوجراف التالى يستعرض تلك الشائعات: الإنفوجراف التالى يستعرض تلك الشائعات:

- منع دخول الأطفال الأهرامات

الشائعة:تردد أنباء تزعم صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانونية نهائيا لمنطقة الأهرامات بالجيزة.





الحقيقة:وزارة السياحة والآثار نفت تلك الأنباء، مؤكدة عدم صدور قرارات بهذا الشأن.

-فشل البتلو

الشائعة:تردد أنباء تزعم فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى.





الحقيقة:وزارة الزراعة نفت تلك الأنباء، مشددة على أن المشروع أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيوانى، والذى نجح فى زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق.

-الخطف بدبوس

الشائعة:مقطع فيديو متداول يزعم محاولة خطف فتاة بأسلوب "التخدير" بـ"وخز الدبوس" بمنطقة المنشية فى كفر الشيخ.





الحقيقة:مصدر أمنى أكد عدم صحة تلك الادعاءات، وتم نفى هذه الشائعة كثيرًا خلال الفترة الماضية، كما أنه لا يوجد علميا ما يسمى التخدير بـ"شكة الدبوس".

#خليك_واعي

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