شكرا لقرائتكم خبر عن قصص نجاح مصرية فى مشروعات تخفيف آثار التغيرات المناخية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مصر لاستضافة الحدث البيئي الأكبر والأهم عالميا وهو مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ من خلال عدة إجراءات تنظيمية ولوجيستية، وسياسية وفنية والتى تتم بعد إقرارها من اللجنة العليا المنظمة لاستضافة المؤتمر برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق بين السفير سامح شكرى وزير الخارجية كرئيس للمؤتمر والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة كمبعوث ومنسق وزارى للمؤتمر .

بالتوازى مع ما يتم من اجراء سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع مختلف الأطراف لضمان الخروج بمؤتمر شامل للتنفيذ يضمن مشاركة كافة الرؤى والأطروحات والمطالب، ويقدم نماذج من مشروعات تنفيذية وقصص نجاح فى مواجهة آثار تغير المناخ لتكرارها والبناء عليها.

هناك العديد من المشروعات القومية فى مجالى التخفيف والتكيف، حيث تعد قصص نجاح تسعى مصر لعرضها على العالم خلال رئاستها لمؤتمر المناخ القادم COP27.

فمن مشروعات التخفيف إقامة مجمع بنبان للطاقة الشمسية كأكبر مجمع لتوليد الكهرباء النظيفة فى الشرق الأوسط، ومشروعات كفاءة الطاقة ومشروعات طاقة الرياح، وأيضا مشروعات النقل المستدام مثل مشروع المونارويل وشبكة مترو الأنفاق، ومشروعات تحويل المخلفات لطاقة والادارة المتكاملة للمخلفات مثل مشروعات البيوجاز والمدافن الصحية ومصانع التدوير.

أما مشروعات التكيف فمنها مشروعات ترشيد المياه وتبطين الترع، ومحطات تحلية مياه البحر والصرف الصحي، ومبادرة حياة كريمة كنموذج متكامل لمشروعات التخفيف والتكيف مع آثار تغير المناخ من خلال تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى وادارة المخلفات كجهود، ومشروعات تبطين الترع ومحطات معالجة الصرف الصحى والتشجير، موضحة أن تكلفة برامج التخفيف حوالى 211 مليار دولار، وتكلفة برامج التكيف حوالى 113 مليار دولار.