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التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا

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القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022، موضحة أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية: 

 

 - سداد المصروفات الدراسية يكون فى مكاتب البريد 

 

-  مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

 

-  ومن الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

 

-  الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، والصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

 

- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها، و باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

 

ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .

 

ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

 

ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.

 

ـ طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.

 

- يكون سداد المصروفات ببطاقة الرقم القومى للطفل.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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