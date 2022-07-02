شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح سداد مصروفات العام الدراسى الجديد للطلاب.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى الجديد 2022 /2023 لطلاب الصفوف الأولى بكافة المراحل الدراسية بداية من يوم الأحد 3 يوليو 2022، موضحة أن سداد المصروفات يكون وفق الضوابط التالية:

- سداد المصروفات الدراسية يكون فى مكاتب البريد

- مصروفات رياض الأطفال حتى الصف الرابع الابتدائي 305 جنيهات.

- ومن الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الإعدادي 205 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي العام 520 جنيها، والصفين الثاني والثالث الثانوي العام 505 جنيهات.

- الصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه 220 جنيها، و باقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه 205 جنيهات.

ـ تحصيل المصروفات للطلاب المتقدمين للعام الدراسي الجديد بالصف الأول رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وقبول ملفات الطلاب بسداد المصروفات .

ـ ارتباط سداد المصروفات الدراسية بقبول ملفات الطلاب.

ـ طلاب المستوى الثانى برياض الأطفال تحدث بيانات ملفاتهم عند النقل للمرحلة الابتدائية ويرفق بالملف إيصال سداد المصروفات.

ـ طلاب الصف الأول الاعدادى يطلب من ولى الأمر طلب تحديث بيانات الطالب مرفق به إيصال سداد المصروفات.

- يكون سداد المصروفات ببطاقة الرقم القومى للطفل.