شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيطرى: الماعز هو الأضحية الأكثر أماناً مع انتشار الحمى القلاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، إن كثيرا من المواطنين يشعرون بالقلق خلال تلك الفترة بسبب الحمى القلاعية وشراء الأضحية، لافتا إلى وجود عدة بدائل للأضحية، موضحا أن أفضل حل بديل هو "الماعز" نظرا لأنه أقل الحيوانات تأثرا بالحمى، فضلا عن احتوائه على الكثير من الفوائد الغذائية.

وأوضح حمدى، أن لحم الماعز يعد أقل أنواع اللحوم التى تحتوي على سعراتٍ حرارية، وبالتالي لا يزيد الدهون والكولسترول في جسم الإنسان وهو ما ينصح به خبراء التغذية، لافتا إلى أن فوائد لحوم الماعز تتمثل فى :

1- يقوي جهاز المناعة فى جسم الإنسان، ويزيد قدرته على مقاومة الأمراض؛ لاحتوائه على مادة اللينوليك.

2- يعتبر غذاء جيداً للأطفال؛ لاحتوائه على أوميجا 3، الذي يعدّ ضرورياً لتغذية الدماغ وزيادة نسبة الذكاء.

3- يحافظ على الشعر من التساقط والتلف، كما يسهم في تقويته وزيادة طوله، حيث يعمل على تغذية بصيلات الشعر بشكلٍ جيد.

4- يعد من اللحوم التى يُنصح بتناولها عند اتباع الأنظمة الغذائية للتنحيف؛ لاحتوائه على الكارنيتين الذي يحوّل الغذاء في الجسم إلي طاقة.

5- يحافظ على نضارة البشرة، ويمنع ظهور التجاعيد ويؤخر علامات الشيخوخة.

6- يحتوي على كمياتٍ كبيرة من فيتامينات (أ، ب، ج، د)، التي تعدّ من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان.

7- يبني عضلات الجسم ويحافظ عليها؛ لاحتوائه على البروتين.

8- يرفع معدل هرمون التستوستيرون (الهرمون الذكري)، المسؤول عن التكاثر.

9- يساعد فى وقف النزيف، والتئام الجروح.

10- يسهم فى زيادة نمو الأظافر.

11- يعالج فقر الدم؛ لاحتوائه على تسبٍ عالية من الحديد والنحاس، التي تدخل في تكوين خلايا الدم الحمراء.