شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح رابط تنسيق للثانوى العام للحاصلين على الشهادة الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، تسجيل التقديم لتنسيق الصف الأول الثانوي إلكترونيا، من خلال الدخول على موقع التنسيق الرسمي من هنا https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ويتم التسجيل من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، كما أن تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، مع كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، و الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، و اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، و الضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، و الضغط على حفظ الرغبات.