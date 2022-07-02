شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية جاهزة وإعلانها إلكترونيا عبر هذا الرابط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، عن أن نتيجة الدبلومات الفنية 2022 تم الانتهاء من تجميعها ورصد الدرجات وتحديد الاوائل فى كل شعبة، متابعة: أصبحت جاهزة للاعتماد والإعلان ومن المقرر أن تظهر خلال الساعات القادمة عبر هذا الرابط http://emis.gov.eg/ على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 تم تجميعها في جميع كنترولات الدبلومات الفنية 2022 ، وتنتظر اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن رابط نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022 بالاسم ورقم الجلوس سيظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، بمجرد اعتماد نتيجة شهادة الدبلومات الفنية 2022.