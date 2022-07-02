شكرا لقرائتكم خبر عن حماية أملاك الدولة والأوقاف وأراضى الفضاء..أهداف تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة، التى تم تطبيقها فى 7 مايو الماضى لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، الخطوات التى يجب أن يتبعها المواطنين لتسجيل عقاراتهم سواء بشكل يدوى بتقديم طلب التسجيل إلى مأمورية الشهر العقارى الذى يقع فى نطاقها العقار أو بشكل الكترونى.

وأكدت وزارة العدل، أنه بعد مرور عقود على تطبيق قانون الشهر العقارى وما أفرزه الواقع العملى من صعوبات ومعوقات أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية، وهو أمر أدى إلى كثيرة النزاعات القضائية حول الملكية الخاصة، فقد تمكنت وزارة العدل من إعداد قانون جديد يسهل وييسر على المواطنين إجراءات تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري دون تعقيد.

واستهدفت التعديلات الجديدة 5 أهداف رئيسية تتمثل فى الآتى:

أولا: توفير الحماية والطمأنينة فى المعاملات العقارية وسهولة التعرف على المركز القانوني لكل عقار.

ثانيا: حماية أملاك الدولة وأملاك الأوقاف وأملاك الأجانب والأراضى الفضاء وأملاك الأفراد.

ثالثا: الحد من النزاعات القضائية حول الملكية العقارية الخاصة.

رابعا: حصر الثروة العقارية فى مصر والحافظ عليها.

خامسا: تعظيم الاستفادة من الاستثمار فى الممتلكات.

وحددت التعديلات الأخيرة مراحل تسجيل الشقة أو العقار بحسب كل حالة من الحالات الخاصة بالملكية سواء كانت ملكية بعقد نهائي أو ملكية بعقد عرفي أو ملكية بوضع اليد، من خلال: