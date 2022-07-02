شكرا لقرائتكم خبر عن عدم خروج رغاوى من الفم وغير مصابة بإسهال.. اعرف الشروط الصحية للأضحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب عيد الأضحى المبارك يبدأ المواطنون فى التساؤل حول الشروط الصحية للأضحية، وفى هذا الصدد، كشف الدكتور عبد المحسن محمد همام أستاذ التكاثر الحيوانى بمعهد البحوث البيطرية –المركز القومي للبحوث، الشروط الصحية للأضحية.

ومن أهم هذه الشروط الصحية للأضحية الآتي:

1- أن يظهر على الحيوان علامات النشاط والحركة والإقبال على تناول الطعام، لأن ارتفاع درجة الحرارة للحيوان (لأسباب طبية متعددة) تقلل من نشاط الحيوان والرغبة فى تناول احتياجاته من الأعلاف.

2- عدم خروج إفرازات أو رغاوى من الفم والأنف يصاحبه ارتفاع فى درجة حرارة الحيوان لاحتمال إصابته ببعض الأمراض الموسمية (فيروسية أو بكتيريه) وخاصة الحمي القلاعية.

3- ألا يكون الحيوان مصاب بالإسهال ويمكن التعرف عليه من خلال التبرز أو وجود الفضلات ملتصقة بالخلف مع رائحة كريهة، لأن الإسهال الشديد يؤدى إلى فقد السوائل بالجسم والضعف والهزال الشديد وربما إلى نفوق الحيوان، ويمكن التعرف على ضعف وهزال الحيوان وعدم اكتنازه إلى اللحم والشحم المناسب، فى الأغنام من خلال الإمساك بسلسلة الظهر، فإذا لمست الفقرات من الداخل بسهولة يدل ذلك على ضعف الحيوان، أما فى الابقار والجاموس والإبل، فيمكن النظر إلى سلسلة الظهر والضلوع والشكل العام للحيوان، فبروز الضلوع وسلسلة الظهر بصورة كبيرة مقارنة بالحيوان السليم يدل على ضعف الحيوان وانخفاض نسبة التصافى والتشافى.

4- ألا تكون إحدى عيون الحيوان عوراء أو عمياء وأن تكون عيونه لامعة ليس بها احمرار او احتقان أو اصفرار في قرنية العين (الصفراء).

5- أسنان الحيوان يجب أن تكون سليمة وغير مكسورة.

6- الصوف فى الضأن يجب ان يكون سليم ولا توجد به بعض الفراغات ، لآن تساقط الشعر او الصوف يدل على إصابته ببعض الطفيليات أو الفطريات أو نقص فى احدى العناصر الغذائية.

7 -اما فى الابقار والجاموس والابل فسلامة الجلد تعد من إحدى العلامات علي صحة الحيوان لأن وجود تقرحات أو دوائر خالية من الشعر أو نتوءات فى الجلد أو عقد جلدية أو جروح أو قروح أو دمامل تقلل من قيمة الحيوان ودليل على إصابته ببعض الأمراض الجلدية (ميكروبية –طفيلية او فطرية ) وبعضها ينتقل إلى الانسان .

8 - خلو الحيوان من العرج اما نتيجة لكسر بالساقين او احداهما او مرض يصيب عضلات الارجل او اصابة في ظلف القدم او مرض مثل الحمي القلاعية .

9 - عدم وجود عيوب ظاهره وشكلية فى الحيوان مثل عدم وجود اذن من وقت الولادة أو ذات أذن مقطوعة بصورة كبيرة.