القاهرة والجيزة 5:26.. موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمدن ومحافظات الجمهورية

وأعلنت دار الإفتاء أن غرة شهر ذو الحجة 1443هـ الخميس 30/6/2022م، وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ يوم الجمعة 8/7/2022م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ يوم السبت 9/7/2022م.

محمد يوسف

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