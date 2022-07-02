ضبط راكب بحوزته مخدرات وآخر حاول تهريب خيوط جراحية وأدوية

القاهرة - سامية سيد - ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبا مصريا بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وأحبطت محاولة راكب آخر حاول تهريب كمية من الخيوط الجراحية والأدوية.

الحالة الاولى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من جنيف استوقف حسام الشافعي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد زغلول مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب، قام ميلاد رسمي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اسلام ماهر مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية من المخدرات المتنوعة وتفصيلها قطعة من مخدر الحشيش بوزن ٣٧ جرام و ٣ زجاجات بهم سائل عقار الترامادول المخدر و ١٧ شريط بهم اقراص لعقاقير مخدرة و٣ عبوات من الاوراق الخاصة بالتدخين.

والحالة الثانية أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من المدينة استوقف احمد السيد الباز مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب(عربي الجنسية) اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أيضا حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة إبراهيم شاهين مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة، قام جورج الفونس مدير الحركة المشرف على الصالة الموسمية بتكليف سلامة مهدي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط ٣٨٠ عبوة لخطوط جراحية خاصة بالقرنية و ادوية علاج للاعصاب.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الادارة الثانية بمبني الركاب رقم ٣ بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الاول.

كما أمر الدكتور أحمد حسين مدير الادارة الرابعة بالصالة الموسمية بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب الثاني وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي احال الراكب الاول للنيابة المختصة.