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قلعان محمية وادى الجمال.. هنا مرسى علم جمال الطبيعة والمناظر الخلابة "صور"

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القاهرة - سامية سيد - تعد منطقة شواطئ القلعان التابعة لمحمية وادى الجمال بمرسى علم، أهم القطاعات البحرية ومن أكبر الشواطئ والمزارات السياحية، حيث تصل يوميا رحلات مختلفة داخلية ودولية من عدة دول مختلفة ومحافظات مصر المختلفة لزيارتها، حيث الطبيعة الخلابة وجمال المناظر.

 

هنا تقضي يوما كاملا علي الشواطئ الخلابة، فى أجمل المناطق بالبحر الأحمر، حيث وضعت إدارة المحميات الطبيعة لمنطقة القلعان التابعه لمحمية وادي الجمال  تصور وتخطيط بيئى سياحى فريد قائم فى الأساس بالحفاظ علي الاستدامة وتحقيق تنمية السياحة البيئية. 

 

أشجار المانجروف الموجود فى منطقة القلعان بمحمية وادى الجمال، تمتص المياه وتقوم بعملية فلترة الملح والطيور المهاجرة هنا تضع بيضها ما بين أشجار المانجروف، مع الاستمتاع بالشواطيء الصافية ورحلات السفارى الممتعة.

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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