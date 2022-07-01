شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل الأسقف العام بأفريقيا بالمقر الباباوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون اليوم الجمعة الأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا، والمسؤول عن دول مالاوي، ناميبيا، زيمبابوي، بتسوانا.

وعرض على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في هذه الدول.

كانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، هنأت الشعب المصري وقيادته السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي ومختلف الأجهزة الوطنية المصرية بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو العظيمة.