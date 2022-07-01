شكرا لقرائتكم خبر عن قديروف يعلن إرسال مجموعة أخرى من المتطوعين الشيشان إلى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف إرسال مجموعة أخرى من متطوعي الشيشان؛ للالتحاق بقوات التحرير الروسية في مناطق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكتب قديروف- على قناته في "تيليجرام" حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم/ الجمعة/- "انتقلت مجموعة أخرى من المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.. قرروا الانضمام إلى الجيش الروسي بمحض إرادتهم.. بلا شك هذا الحماس والوطنية الحقيقية يستحقان كل الثناء".

وفي وقت سابق، قال قديروف إن أول مجموعات متقدمة من الجيش دخلت مدينة "ليسيتشانسك" آخر معقل لقوات كييف في جمهورية لوجانسك الشعبية.