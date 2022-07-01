شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن الطريق الساحلى: "فيه ناس بتشكك وتحاول تحط تراب على شغلكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الطريق الساحلي، قائلا: "هو احنا هنعمل الطريق على قواعد المرور.. ولا هنعمله وفق أسلوب الناس فى الحركة.. لا قواعد المرور يا جماعة ولازم كلنا نتفق على كده".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "كل الشغل فيه ناس تقعد تشكك فيه.. وبقول الكلام دلوقتي.. تشكك وتسيئ إليه بعد كل الجهد ده والتكلفة دي.. ودي ناس بتحاول تحط تراب على شغلكم.. مش الهيئة الهندسية ولا وزارة النقل.. لا ده على مصر.. وكأننا مش عارفين نعمل حاجة".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الداخلية هتبقي موجودة.. وتخطيط الطريق هيتعمل وفق معايير الجودة العالمية.. وإحنا كمواطنين هنستخدم الطريق وفق القواعد دى".