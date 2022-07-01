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الرئيس السيسى: أتابع كل الشكاوى وتطوير الطريق الساحلى لم ينته حتى الآن

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القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يتابع كل الشكاوى، قائلا: "أنا متابع لأى شكوى وبأى شكل من الأشكال.. زى الطريق الساحلى.. وأنا بس عاوز أقول أنه المفروض أن الطريق ده يخلص 30/7 أو منتصف شهر 8".

 

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى: "الطريق لما ينته بكل الشغل الفني اللى عليه.. ثم بيتعمله الإرشاد اللازم.. ثم تتحط عليه عناصر الشرطة لضبطه زى ما إحنا عاوزين".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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