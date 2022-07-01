شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى عن الطريق الساحلى: معقول طريق كان حارتين زى طريق بقى عرضه 6 حارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تطوير الطريق الساحلي، متسائلا:"معقول طريق كان حارتين ولا 3.. زي طريق بقي عرضه 6-7 حارات".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته على هامش تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى،"انتظروا لما الموضوع يخلص ويتشرح لكم.. أنا مستغرب جدا القائمين على الطريق مش قادرين يوصلوا أن الطريق مخلصش والإرشاد والتخطيط بتاعه لسه مخلصش.. وبالتالي هيبقي الحكم مش مظبوط".