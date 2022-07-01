شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: بنعمل محور موازى لصلاح سالم يوصَّل القاهرة الجديدة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن محور جديد يتم تنفيذه يسهل حركة المواطنين فى الوصول إلى القاهرة الجديدة بداية من كوبرى السيدة عائشة، حيث إنه مواز لطريق صلاح سالم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش تفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبري: "المحور ده موازي لطريق صلاح سالم يا جماعة، يعنى أنا النهارده علشان أخليك تطلع على كوبرى السيدة عائشة على القلعة وتروح داخل على صلاح سالم للآخر أو تخش على طريق السكة البيضا، أنا عملت محور جديد أخليك تدخل منه لغاية القاهرة الجديدة من المحور ده".

وتابع الرئيس السيسي: "ده حاجة تانية خالص وإضافته وتيسيره الحركة بشكل مسبوق، والكلام ده بيتعمل بتكاليف كبيرة، ولكن بيسهل الحركة ويوفر الوقود ويوفر فرص ويساهم فى القضاء على التلوث، هتلاقى أراضى هنا غير متاحة بقت متاحة وممكن نعمل خدمات للناس اللى موجودة، زى طريق الكورنيش قولت لهم وسعوا على الناس واعملوا كورنيش جميل لإسعاد الناس فى المقطم، عايزين ننجز، واعرضوا عليا تخطيط شارع 9".