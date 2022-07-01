شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاك حرمة الميت.. جنود الاحتلال يعتدون على "نعش" سيدة فى الخليل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تتوقف انتهاكات جنود الاحتلال الإسرائيلى ولا فرق بين حى أو ميت، ففى مشهد مستفذ للمشاعر واعتداء على حرمة الميت، هاجم عدة جنود من القوات الإسرائيلية تشيع جنازة سيدة فى بلدة بيت امر فى محافظة الخليل.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال اعتدت على الجنازة وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأوضحت أن السيدة المتوفاة التى جرى الاعتداء على جنازتها هى شقيقة الأسير محمد الطوس الذى يعد أقدم ثالث أسير فى سجون الاحتلال والمعتقل منذ 1985.

يذكر أن الأسير محمد الطوس، وهو ثالث أقدم أسير فلسطينى فى سجون الاحتلال، واعتقل عام 1985، على خلفية مقاومته للاحتلال، وأصيب فى حينه إصابات بليغة، وصدر بحقه حُكم بالسّجن مدى الحياة.



الاعتداء على الجنازة



جندي صهيوني يعتدي على الجنازة