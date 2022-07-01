شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط وإصابة أخرين فى إطلاق نار بولاية كنتاكى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الأمريكية، إن ضابط شرطة قتل عندما فتح رجل النار على القوات التي ‏كانت تحاول تنفيذ أمر اعتقال في منزل بشرق ولاية كنتاكي مساء أمس الخميس.‏

وفقا لشبكة ايه بي سي، تم إطلاق النار على العديد من الضباط في مكان الحادث في مقاطعة فلويد ‏وأفادت تقارير إعلامية بإلقاء القبض على رجل يدعى لانس شتورتس ، 49 عامًا ، في وقت متأخر من ليلة ‏الخميس.‏

في جلسة محاكمة في مقاطعة بايك صباح الجمعة ، أعلن قاضٍ أن ستورز متهم بقتل ضابط شرطة ، ‏وتهمتي محاولة قتل والاعتداء، ودافع شتورتس بأنه غير مذنب وسجن على سند نقدي قيمته 10 ملايين ‏دولار. ‏

وبعد قراءة التهم الأولية ، قال القاضي إنه تهمة الاعتداء تحولت إلى جريمة قتل ، لكن لم يتضح ما إذا ‏كان ذلك يتعلق بضابط شرطة ثانى.‏

وقال الاقتباس إن شتورتس استخدم بندقية لإطلاق عدة رشقات نارية على ضباط حول منزله في الشارع ‏الرئيسي في ألين بولاية كنتاكي.‏

وقال جون هانت ، قائد شرطة مقاطعة فلويد ، لوسائل الإعلام المحلية: "مقاطعة فلويد وأول ‏المستجيبين الشجعان عانوا من خسارة مأساوية الليلة الماضية".‏

وقال حاكم ولاية كنتاكي ، آندي بيشير صباح الجمعة: "أريد أن أطلب من كل ولاية كنتاكي الانضمام إلي في ‏الصلاة من أجل هذا المجتمع هذا صباح صعب لدينا"، وقال إن العديد من الضباط نُقلوا إلى ‏مستشفيات مختلفة.‏