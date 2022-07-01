شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط وإصابة أخرين فى إطلاق نار بولاية كنتاكى الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت السلطات الأمريكية، إن ضابط شرطة قتل عندما فتح رجل النار على القوات التي كانت تحاول تنفيذ أمر اعتقال في منزل بشرق ولاية كنتاكي مساء أمس الخميس.
وفقا لشبكة ايه بي سي، تم إطلاق النار على العديد من الضباط في مكان الحادث في مقاطعة فلويد وأفادت تقارير إعلامية بإلقاء القبض على رجل يدعى لانس شتورتس ، 49 عامًا ، في وقت متأخر من ليلة الخميس.
في جلسة محاكمة في مقاطعة بايك صباح الجمعة ، أعلن قاضٍ أن ستورز متهم بقتل ضابط شرطة ، وتهمتي محاولة قتل والاعتداء، ودافع شتورتس بأنه غير مذنب وسجن على سند نقدي قيمته 10 ملايين دولار.
وبعد قراءة التهم الأولية ، قال القاضي إنه تهمة الاعتداء تحولت إلى جريمة قتل ، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك يتعلق بضابط شرطة ثانى.
وقال الاقتباس إن شتورتس استخدم بندقية لإطلاق عدة رشقات نارية على ضباط حول منزله في الشارع الرئيسي في ألين بولاية كنتاكي.
وقال جون هانت ، قائد شرطة مقاطعة فلويد ، لوسائل الإعلام المحلية: "مقاطعة فلويد وأول المستجيبين الشجعان عانوا من خسارة مأساوية الليلة الماضية".
وقال حاكم ولاية كنتاكي ، آندي بيشير صباح الجمعة: "أريد أن أطلب من كل ولاية كنتاكي الانضمام إلي في الصلاة من أجل هذا المجتمع هذا صباح صعب لدينا"، وقال إن العديد من الضباط نُقلوا إلى مستشفيات مختلفة.