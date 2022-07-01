شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار بالقاهرة شديد الحرارة جنوبا والعظمى بالعاصمة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة توزع حصصا غذائية بنصف الثمن
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات الأفراد، حيث تم نقل عددا من الأفراد بين مديريات الأمن والقطاعات والإدارات المختلفة.
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بداية من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.
هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعلنت عن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة "وصل الخير 2"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
قررت وزارة الداخلية، منح النزلاء بمراكز الاصلاح (زيارة إستثنائية) أول أو ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وتستكمل بعد إنتهاء أجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 21/7/2022 ولا تحتسب الزيارة الإستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، وذلك أسوة بالأعوام السابقة.. مع تطبيق الإجراءات الوقائية المتبعة بكافة قطاعات الوزارة.
حذرت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التى تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون.
سواريز يقود الأهلى فنياً فى مباراة بتروجت بكأس مصر غداً
أعلن حسام غالى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى الجديد للمارد الأحمر سيقود الفريق فنياً بداية من مباراة الغد أمام بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر ولمدة موسمين ونصف الموسم.