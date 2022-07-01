شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف "محمد فريد" قائمًا بأعمال أمين نقابة الأطباء واعتذار الوكيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مجلس النقابة العامة للأطباء المنعقد اليوم الجمعة الأول من يوليو الشكر، للدكتور أيمن سالم عن الفترة الماضية التي قام بها بأعباء الأمين العام، وكلف مجلس النقابة العامة للأطباء بإجماع الحاضرين الدكتور محمد فريد حمدي للقيام بأعمال الأمين العام.

هذا وقد اعتذرت الدكتورة رانية العيسوي عن مهام وكيل النقابة العامة.

كانت قد أعلنت اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء مصر عن تقديمها دعم لأسر الأطباء خلال شهر يونيو الجاري بمبلغ 212 ألف جنيه.

وقالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء ومقرر اللجنة الاجتماعية، إن اللجنة قدمت دعما دراسياً لعدد 42 أسرة طبيب بمبلغ 136 ألف جنيه، ودعما علاجيا لعدد 32 أسرة طبيب بمبلغ 76 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو، ويعد تقديم أوجه الدعم للأطباء وأسرهم أحد أهم أنشطة اللجنة الاجتماعية.

وأضافت "سلامة"، أن مواردنشاط الدعم باللجنة الاجتماعية هي تبرعات الأطباء وما يخصصه مجلس النقابة العامة للأطباء من ميزانية النقابة لهذا النشاط.