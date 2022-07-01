شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تبحث تشجيع تصدير الدواجن ومنتجاتها للسوق الإيفوارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، عمر زالت مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة فولى الايفوارية لإنتاج وصناعة الدواجن فى حضور المهندس محمود العنانى رئيس مجلس اتحاد منتجى الدواجن والسيد لوسيان المستشار التجارى بالسفارة الايفوارية بالقاهرة وذلك للتباحث بشان تشجيع تصدير الدواجن المصرية ومنتجاتها للسوق الايفواري، فى إطار متابعة ما تم الاتفاق عليه بين السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى وكوبنان كواسى وزير الزراعة والتنمية الريفية الايفوارى بشأن تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن "زالت" استعرض الانشطة التى تعمل فيها شركته ورغبته فى التعامل مع السوق المصرى فى هذا المجال نظرًا لإقبال المستهلك الايفوارى على لحوم الدواجن ونقص العمالة الفنية المدربة.

فيما عرض رئيس اتحاد منتجى الدواجن المصرى شرحا وافيا عن صناعة وإنتاج الدواجن فى مصر وكذا المناطق والمنشآت التى تم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية الحيوانيه والخالية من فيروس انفلونزا الطيور وعددها أكثر من 35 منطقة حتى الآن فى مصر فضلا عن ما وصلت اليه هذه الصناعة من تقدم.

‏ واعرب "زالت" عن إعجابه بالنهضة الكبيرة التى شهدتها صناعة الدواجن فى مصر، مؤكدا أن ذلك يأتى أيضا فى إطار اللقاء الأخير بين وزيرى الزراعة فى البلدين والذى تم الاتفاق عليه بشأن تشجيع الاستثمار الزراعى وزيادة التبادل التجارى بين البلدين الشقيقين وبما يضمن تحقيق الأمن الغذائي.

‏ومن جانبه أكد المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، اهتمام القيادة السياسية فى مصر بتعزيز التعاون مع دول القارة الافريقية وان قطاع الزراعة يعد من القطاعات الهامة خاصة فى ضوءً الأزمات العالمية التى يواجهها العالم اليوم سواءً من ناحية انتشار فيروس كورونا او الازمة الروسيه الاوكرانية من ناحية أخرى.

وفى هذا السياق قام رئيس مجلس اتحاد منتجى الدواجن، بدعوة عمر زالت لزيارة مصنع إنتاج الأعلاف وكذا عنابر التفريخ وبعض المنشآت الصناعية كما إتفق على امكانية تصدير الدواجن واستيراد بعض انواع الفاكهة والمنتجات الزراعية التى يحتاجها السوق المصرى مثل الاناناس والكاجو حيث تعتبر كوت ديفوار من أكبر الدول المنتجة للكاجو فى العالم كما يتميز الكاجو الايفوارى بجودته العالية.