شكرا لقرائتكم خبر عن بدءا من اليوم.. رسوم دخول 12 منطقة أثرية يتراوح بين 40 لـ60 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الجمعة، التطبيق الفعلي لقرار المجلس الأعلى للآثار، بتعديل أسعار تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية والتصاريح السنوية، حيث تمت الموافقة على تعديل أسعار تذاكر زيارة بعض المناطق الأثرية للمصريين، وشمل القرار إدراج 6 مناطق أثرية سيكون سعر تذاكر زيارتها 60 جنيه للمصري على أن تكون 30 جنيه للطالب المصري.





تشمل قائمة المناطق الأثرية ما يلي:

1. منطقة أهرامات الجيزة

2. قلعة صلاح الدين الأيوبي

3. قصر البارون إمبان

4. قلعة قايتباي بالإسكندرية

5. وادي الملوك بالأقصر

6. قصر محمد علي بشبرا





كما تضمن القرار إدراج 6 مناطق أثرية سيكون سعر تذاكر زيارتها 40 جنيه للمصري على أن تكون 20 جنيه للطالب المصري. وتشمل القائمة:

1- معبد الكرنك بالأقصر.

2- الدير البحري بالأقصر.

3- معبد الأقصر.

4- معبد فيله بأسوان.

5- معبد كوم أمبو بأسوان.

6- معبد إدفو بأسوان.



أسعار تذاكر المناطق الأثرية

ولدفع وتنشيط حركة السياحية الداخلية، ورفع الوعي السياحي والأثري لجمهور الشعب المصري بمختلف فئاته العمرية وربطه بالمتاحف والمواقع الأثرية، تستمر وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار بمنح أسعار مخفضة على تصاريح الزيارة السنوية لدخول كافة المناطق الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس والمفتوحة للزيارة.

ويستهدف هذا النوع من التصاريح السنوية طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، وطلاب الجامعات، والمصريين والعرب المقيمين. ويبلغ سعر تصريح الزيارة السنوي لطلاب المدارس 50 جنيه، ويبلغ الخاص بطلاب الجامعات المصريين والعرب المقيمين 125 جنيه في السنة، أما الخاص بالمصريين والعرب المقيمين، يبلغ 400 جنيه في السنة.

ولا تشمل هذه التصاريح زيارة مقابر كل من الملكة نفرتاري، الملك ستي الأول، الملك توت عنخ آمون، والملك رمسيس السادس، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.