شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع 50 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يتم التوزيع فى محافظات: "القاهرة- بنى سويف- المنيا- الجيزة- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط- الشرقية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- قنا- القليوبية- سوهاج- المنوفية- كفر الشيخ- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- السويس".
وفيما خطة توزيع اللحوم فى كل محافظة بالطن:
أولًا: يوم الأحد 3/7/2022م
1. القاهرة 4
2. الفيوم 4
3. المنيا 4
4. البحيرة 2
ثانيًا: يوم الاثنين 4/7/2022م
1. الجيزة 4
2. الإسكندرية 4
3. بنى سويف 4
4. المنوفية 1
ثالثًا: يوم الثلاثاء 5/7/2022م
1. الغربية 4
2. الشرقية 2
3. الدقهلية 2
4. القليوبية 1
رابعًا: يوم الأربعاء 6/7/2022م
1. القاهرة 2
2. دمياط 1
3. السويس 1
4. كفر الشيخ 1
5. الإسماعيلية 1
6. بورسعيد 1
خامسًا: يوم الخميس 7/7/2022م
1. أسيوط 4
2. قنا 2
3. سوهاج 1