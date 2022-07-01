شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تبدأ توزيع 50 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة الأوقاف، يوم الأحد المقبل، خطة توزيع 50 طنًّا من لحوم الإطعام للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث يتم توزيعها قبل العيد مباشرة بدءًا من الأحد وحتى يوم الخميس 7 يوليو الجارى، ليبلغ إجمالى ما تم توزيعه خلال هذا العام من صكوك الأضاحى والإطعام 2250 طنًّا.

ومن المقرر أن يتم التوزيع فى محافظات: "القاهرة- بنى سويف- المنيا- الجيزة- الإسكندرية- الفيوم- أسيوط- الشرقية- الغربية- البحيرة- الدقهلية- قنا- القليوبية- سوهاج- المنوفية- كفر الشيخ- الإسماعيلية- بورسعيد- دمياط- السويس".

وفيما خطة توزيع اللحوم فى كل محافظة بالطن:

أولًا: يوم الأحد 3/7/2022م

1. القاهرة 4

2. الفيوم 4

3. المنيا 4

4. البحيرة 2

ثانيًا: يوم الاثنين 4/7/2022م

1. الجيزة 4

2. الإسكندرية 4

3. بنى سويف 4

4. المنوفية 1

ثالثًا: يوم الثلاثاء 5/7/2022م

1. الغربية 4

2. الشرقية 2

3. الدقهلية 2

4. القليوبية 1

رابعًا: يوم الأربعاء 6/7/2022م

1. القاهرة 2

2. دمياط 1

3. السويس 1

4. كفر الشيخ 1

5. الإسماعيلية 1

6. بورسعيد 1

خامسًا: يوم الخميس 7/7/2022م

1. أسيوط 4

2. قنا 2

3. سوهاج 1