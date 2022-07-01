شكرا لقرائتكم خبر عن مسابقة 30 ألف معلم.. اعرف الأوراق المطلوبة وكيفية رفعها على بوابة الوظائف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، من خلال بوابة الوظائف الحكوميةhttps://jobs.caoa.gov.eg/ ، غدًا السبت 2 يوليو وحتى 24 يوليو الجارى، تلقى طلبات الراغبين في دخول مسابقة التعاقد على 30 ألف وظيفة معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

”الخليج 365” يوضح في السطور التالية المستندات المطلوبة للمتقدمين على وظيفة معلم مساعد رياض أطفال ضمن مسابقة تعيين 30 ألف معلم، والتي يجب أن تكون جميعها ملونة وفى صيغة JPG، وتشمل الأوراق التالية:

1 ـ صورة شخصية حديثة.

2ـ بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين).

3 ـ صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة. (وجهين بحسب الأحوال).

4 ـ المؤهل الدراسي.

5 ـ المؤهل الأعلى (إن وجد).

6-الدبلوم المهني

7 ـ الموقف من الخدمة العسكرية (للذكور ) أو الخدمة العامة (للإناث).

8ـ شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة ) في حالة الإعاقة.

9 ـ صورة من إيصال الإيداع.

ويبلغ إجمالي عدد الوظائف التي تم الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد بمرحلة رياض الأطفال 15 ألفا و187 وظيفة، بينما يبلغ إجمالي عدد الوظائف المقرر الإعلان عنها لوظيفة معلم مساعد (معلم فصل) 14 ألفا و 813 وظيفة.

وشدد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على أن نقطة الاتصال الوحيدة بين الجهاز والمتقدمين هي بوابة الوظائف الحكومية، ويجب على المتقدم أن يحرص على عملية التقديم بمنتهى الدقة والتأكد من أن المستندات المطلوبة متطابقة مع المستندات التي تم رفعها على البوابة، ومتابعة البوابة لمعرفة المراحل التالية للتقديم، كما ينبغي الالتزام بشروط التقديم وإرفاق جميع المستندات المطلوبة فقط، مؤكدًا أن الجهاز لديه آليات إلكترونية لكشف أي عملية تزوير بيانات في المستندات، ومحذرًا المتقدمين من الانسياق وراء أي شخص يدعي قدرته على نجاحه، حيث أن جميع مراحل منظومة المسابقات لدى الجهاز إلكترونية ولا تقبل أي تدخل بشري في أي مرحلة من مراحلها.