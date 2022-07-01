شكرا لقرائتكم خبر عن قصر البارون إمبان يحتفل بمرور عامين على افتتاحه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم قصر البارون إمبان بحي مصر الجديدة، فعالية تحت عنوان "الماضي والأساطير"، وذلك بمناسبة مرور عامين على افتتاحه، تضمنت معرضين للصور الفوتوغرافية واللوحات الفنية، بالإضافة إلى ورشة فنية للأطفال تضمنت رسم وتلوين وورشة حكي عن أساطير القصر والمتمثلة في الصراع بين الخير والشر، وفقرة فنية لفرقة أكورديونيلا الموسيقية.

وقالت الدكتورة بسمة سليم مدير قصر البارون، إن المعرض الأول ضم مجموعة من الصور الفوتوغرافية التي تم عرضها بأروقة القصر الداخلية، لتسلط الضوء على حالة القصر قبل و بعد مشروع ترميمه، أما المعرض الثاني تم إقامته في قاعة العرض المتغير بالقصر ليعرض مجموعة من صور الفن التشكيلي عن الأساطير والشائعات التي صاحبت القصر طوال فترة غلقه، وكذلك طرح ومعالجة الأساطير الهندية والأوروبية التي تتواجد على واجهات وجدران القصر.

وأشارت الدكتورة بسمة سليم، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أن الهدف من إقامة هذين المعرضين، هو تسليط الضوء على حالة القصر قبل وبعد الترميم، الأمر الذي يساهم في إبراز جهود الدولة المصرية ممثلة في ووزارة السياحة والآثار لإنقاذ هذا الأثر، وتوجيه الأنظار نحو القصر في الوقت الراهن وجعله مقصدا سياحيا نظرا لأهميته التاريخية والمعمارية.

تجدر الإشارة إلى أن المعرضان قام بافتتاحهما الدكتور أبو بكر عبد الله نائب رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، نائبًا عن الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، ومن المقرر أن يستمران حتى الرابع من يوليو.