شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تجري حركة التنقلات السنوية لأفراد الشرطة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت وزارة الداخلية حركة تنقلات الأفراد، حيث تم نقل عددا من الأفراد بين مديريات الأمن والقطاعات والإدارات المختلفة.

وراعت الحركة الأقدمية والكفاءة والظروف الاجتماعية للأفراد، واستهدفت ضخ دماء جديدة في القطاعات الشرطية المختلفة.

ومن المقرر أن يتم إجراء حركة تنقلات للضباط خلال هذا الشهر وهي الحركة السنوية التي تستهدف عددا من القيادات الامنية والضباط بهدف الترقيات وخروج البعض معاش ممن أوفوا العطاء.