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مؤسسة "حياة كريمة" توزع 60 ألف صندوق مواد غذائية بمناسبة عيد الأضحى

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القاهرة - سامية سيد - هنأت مؤسسة حياة كريمة الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وأعلنت عن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية ضمن مبادرة "وصل الخير 2"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن توزيع 60 ألف صندوق مواد غذائية في عددٍ من محافظات الجمهورية، وذلك تزامنًا أيضاً مع احتفالات ذكرى ثورة 30 يونيو، كما يأتي ذلك في إطار مبادرة "وصل الخير 2"، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتشارك فيها مؤسسة حياة كريمة كعضو في التحالف الوطني، وذلك ضمن خطة التحالف الوطني وأعضائه الخاصة بمحور المبادرات الاجتماعية، حيث تسعى هذه المبادرات كافة لدعم المواطنين الأكثر احتياجًا، وسعيًا لمشاركة المواطنين فرحة عيد الاضحى المبارك وتوفير الحياة الكريمة لمختلف الفئات بكافة محافظات الجمهورية.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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