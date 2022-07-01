أخبار مصر.. بتوجيهات رئاسية.. القوات المسلحة توزع مليون حصة غذائية بنصف الثمن

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إصدار القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
بتوجيهات من الرئيس السيسي.. القوات المسلحة توزع حصصا غذائية بنصف الثمن
فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز أكثر من مليون حصة غذائية وتوزيعها بنصف الثمن على كافة محافظات الجمهورية التى تقع فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية .
الحكومة تنفى شائعة فشل المشروع القومى لإحياء البتلو فى زيادة الإنتاج الحيوانى
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، مُشددةً على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، مُوضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته في عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء التقديم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم مساعد، بداية من 2 وحتى 24 يوليو الجاري، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والتى يدير من خلالها الجهاز جميع مراحل المسابقة، والتي ستكون حلقة الوصل بين الجهاز والمتقدمين، لإخطارهم بمراحل المسابقة.
مصلحة الضرائب تحذر من بيع منتجات التبغ والسجائر والشيشة المهربة والمقلدة
حذرت مصلحة الضرائب المصرية، فى بيان لها، من بيع منتجات التبغ والسجائر التقليدية والمسخنة والشيشة ( المعسل ) والمشروبات الكحولية المهربة والمقلدة، التى تضر بالصحة، ولا تحتوى على الطابع الضريبى ( البندرول ) الملون.
انقطاع المياه 6 ساعات عن 7 مناطق فى بولاق الدكرور والهرم بالجيزة
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، اعتماده رسميًا استخدام تقنية التسلل الآلى فى بطولة كأس العالم 2022. وتوفر هذه التقنية قرارات دقيقة وأسرع بفضل مستشعر فى الكرة و12 كاميرا تتبع 29 نقطة بيانات لكل لاعب 50 مرة فى الثانية.